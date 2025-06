Des soucis de santé pour Maïka Desnoyers

L'animatrice et courtière immobilière Maïka Desnoyers est connue pour sa franchise, alors qu'elle dévoile régulièrement des parcelles de sa vie privée sur les réseaux sociaux, traitant de différents sujets. Ce samedi, elle a profité de sa tribune pour aborder un souci de santé qui la touche depuis très longtemps, soit le syndrome des jambes sans repos.

C'est effectivement via une série de courtes vidéos sur Instagram que la femme d'affaires s'est expliquée sur le sujet, après avoir questionné ses abonnés pour découvrir des personnes qui seraient elles aussi atteintes de ce syndrome. Elle se confie :

« C'est extrêmement difficile à expliquer. Moi ça a été long avant que je comprenne que c'est ça que j'avais pour être franche avec vous. Je l'ai comme découvert il y a 2-3 semaines, ça faisait longtemps que j'avais ça. J'avais comme l'impression d'avoir, tu sais la sensation quand on était jeune et qu'on avait l'impression qu'on grandissait et ça faisait mal, on se sentait pas bien. Comme là, présentement, je suis dans une crise, mais vraiment tout mon bras droit. [...] Mettons la nuit, c'est souvent le soir. la nuit je me réveille et je suis comme ça. C'est comme, genre je tourne de tous les bords, ça me tire et là je suis pas capable. Là, j'ai l'impression que, tu sais, il faut que ça bouge, me sens pas bien et ça fait ça dans mes jambes aussi. »

Elle simule ensuite devant la caméra la façon dont elle s'y prend pour gérer les douleurs, afin d'illustrer ses propos. Elle poursuit :

« Des fois je suis couchée de même dans mon lit, parce que ça monte jusqu'ici et là je m'étire partout, je me promène dans la maison de même, si je bouge pas comme ça, la sensation elle est inexplicable et désagréable. C'est dans les jambes, dans les bras, pas le torse. »

On apprécie beaucoup le fait qu'elle utilise sa tribune pour aborder des sujets tantôt tabous, tantôt peu connus, mais toujours vrais et sincères. Elle est très inspirante!

Rappelons qu'elle s'était également ouverte sur ses divers enjeux de santé dans ses deux romans à saveur biographique, « Derrière mon sourire » et « S'aimer à temps plein ». À leur sortie, les bouquins avaient fait sensation, plusieurs la plébiscitant pour son franc-parler et sa transparence vis-à-vis des lecteurs.

