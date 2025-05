Maïka Desnoyers dément une rumeur persistante

Cette semaine, l'animatrice et femme d'affaires Maïka Desnoyers proposait un nouvel épisode de son balado C'est quoi ton style, qu'elle anime en collaboration avec l'entrepreneure Bianca Savoie.

Au cours de cet échange, la populaire courtière immobilière s'est d'ailleurs permis quelques confidences sur sa vie de couple avec Étienne Boulay. Malgré leurs vies publiques respectives qui les incite à être très occupés, Maïka affirme qu'ils sont encore très amoureux l'un de l'autre, contrairement à ce que certains avancent et projettent comme rumeurs sur les réseaux sociaux.

Elle affirme :

« Je montrerai pas mon chum collé sur le divan en train d'écouter un film, parce que ça, c'est ma bulle. Moi et mon chum on n'a pas souvent une bulle, on travaille comme des débiles. Pis quand on se retrouve, notre moment est à nous. Les gens des fois qui me disent : "Toi avec ton chum, ton couple a pas l'air de bien aller. Vous n'avez pas l'air d'un couple." Non, au contraire.

Mon couple va bien, justement parce qu'on garde ça. Ça, ça nous appartient. On a chacun des vies publiques, on a chacun des sphères Instagram et compagnie, mais ça se rejoint pas. Y'a un milieu et ça, on le respecte notre milieu. On s'aime à la folie et quand le monde écrit ça je trouve ça drôle parce que je me dis : "Ah si seulement tu savais comment on s'aime!" »

Vous pouvez visionner l'extrait dans la publication ci-dessous.

En somme, ce que l'on voit dans nos écrans est parfois bien loin de la réalité et relève plutôt de l'intimité. Une discussion passionnante qui est bien trop peu abordée par les personnalités publiques. Au fait, la suite de l'entretien peut être écoutée sur les principales plateformes de balados.

Rappelons que Maïka Desnoyers a souligné 12 ans d'union avec son conjoint, plus tôt cette année. Le couple a partagé de magnifiques photos pour l'occasion, qu'on vous invite à découvrir ici.