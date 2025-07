De nouveaux costumes étonnants dans la prochaine saison de Chanteurs masqués

Cette semaine, la chaîne TVA dévoilait en images quelques-uns des nouveaux costumes qui apparaîtront dans la prochaine édition de Chanteurs masqués, qui s'annonce déjà comme étant la plus surprenante à ce jour.

Et ce, en raison des 3 premiers costumes révélés, soit le cerf, l'étoile de mer et le cyclope. Vous pouvez les voir dans la photo ci-dessous. On note que l'équipe de développement s'est de nouveau surpassée côté créativité!

Les commentaires des internautes sous la publication sont nombreux, alors que plusieurs admettent avoir particulièrement hâte au premier épisode de la saison. Un peu de patience sera nécessaire, toutefois, alors que ce n'est que le 17 septembre prochain que les premiers chanteurs feront leur arrivée sur la scène de Chanteurs masqués.

Puis, une foule de nouveautés viendront pimenter les futurs épisodes, question d'ajouter un soupçon de piquant à la production de la compétition. D'abord, on nous rappelle que chaque épisode se verra bonifié d'une trentaine de minutes supplémentaires, passant ainsi de 60 à 90 minutes. À cet effet, nous aurons droit à plus de prestations, de plus longues enquêtes de la part des juges, bref encore plus de plaisir devant notre télé!

Par ailleurs, un ancien démasqué, issu de l'une des 4 saisons précédentes, fera son retour, dans un tout nouveau costume. Quelle personnalité pourrait bien avoir décidé de revenir sous le feu des projecteurs? Les paris sont ouverts!

Pour cette 5e saison, les téléspectateurs devront à nouveau tenter de deviner quelles personnalités se cachent sous les imposants costumes, alors que ces derniers interpréteront des chansons et des chorégraphies pour masquer leur réelle identité. Comme les saisons précédentes, une célébrité devra faire ses adieux à la fin de chaque épisode, dans un crescendo menant jusqu'à la finale.

L'animateur Sébastien Benoît, qui sera de retour, soulignait la fin des tournages la semaine dernière. Voyez une photo dans cet article.

Pour rappel, c'est l'étincelant cygne qui avait remporté la compétition, l'an dernier, lui qui avait ébloui tout le Québec tout au long de la saison. Voici ici qui était cachée sous le costume.

Chanteurs masqués reprend les ondes de TVA dès le 14 septembre prochain, à 19 h.