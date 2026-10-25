De gros noms pour la 2e saison des Voyeurs du soir

Et s’il était possible de voir l’intérieur des maisons du voisinage, celles qu’on passe devant chaque fois dans réellement connaître?

C’est le pari pour le moins étonnant que la chaîne Casa a entrepris l’an dernier, en confiant à l’humoriste Stéphane Fallu le soin d’animer Les voyeurs du soir, une émission dans laquelle on visite des maisons tantôt modernes, plus tard huppées, en compagnie de l’animateur et d’un invité connu.

La première saison a été si bien reçue par les téléspectateurs qu’une deuxième n’a pas tardé à être annoncée et confirmée. D’ailleurs, que nous réservent ces 12 prochains épisodes d’une heure chacun? Parmi les convives qui se prêteront au jeu des Voyeurs, citons Émily Bégin, Philippe Laprise, Olivier Dion, Marianne Fortier, Étienne Marcoux, Silvi Tourigny, Joël Legendre, Chloée Deblois et Stéphane Bellavance.

Tammy Verge, Maude Landry et Sandrine Bisson seront elles aussi de la partie, promettant de découvrir les maisons de différents quartiers. Comme l’an dernier, les artistes devront choisir leur maison préférée et ce, avant le lever du jour.

Les premières images ont d'ailleurs été révélées par la chaîne (voyez-les en bas de cet article) et celles-ci nous promettent une salve de nouveaux épisodes encore plus surprenants que les précédents. C'est à ne pas manquer, ne serait-ce que pour attiser notre insatiable curiosité!

La seconde saison des Voyeurs du soir débute le 12 novembre prochain à 21 h, sur les ondes de Casa.