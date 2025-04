De graves séquelles pour Kathrine suite à sa blessure à Survivor Québec

Sans surprise, le tragique départ de Kathrine, survenu plus tôt cette semaine, a été l'objet de la plupart les discussions ce dimanche à Survivor Québec. Pour rappel, lors d'une épreuve d'immunité disputée entre les trois tribus, la candidate s'est gravement blessée et a dû mettre un terme à son aventure. Les détails ici.

Peu après l'épisode, Kathrine était de passage à Survivor Québec en prolongation et celle-ci en a profité pour aborder son état de santé, en faisant de franches révélations sur les séquelles avec lesquelles elle doit désormais composer au quotidien.

« Ça va de mieux en mieux, c'est quand même difficile. J'ai des effets secondaires de la commotion. Donc je peux facilement mettre le lait dans l'armoire, j'ai une sensibilité au bruit, la lumière, parfois les maux de tête. C'est plus mon oeil je te dirais, quand je regarde à gauche, il n'est pas encore tout à fait rétabli. Je vois un peu double, mais ça va se placer. »

Kathrine s'est ensuite confiée sur son vif désir de revenir dans le jeu, suite à son accident :

« Dès que c'est arrivé, je savais que c'était grave. Étant donné que c'était à la tête, je me suis dit : "ils vont voir une radio pour la commotion". À partir de ce moment-là, je me suis mise à compter le temps. Il faut savoir qu'il y a une fenêtre de 24 heures où tu peux sortir selon les règlements et rentrer. J'y ai cru jusqu'à la dernière minute que je revenais. »

Jean-Thomas Jobin, également présent sur le plateau de l'émission d'analyse, a quant à lui précisé que « toutes les épreuves sont testées sur place par l'équipe de production. [...] Le risque zéro, malheureusement n'existe pas. » Voilà qui risque de répondre à de nombreuses questions du public concernant la sécurité des épreuves disputées à Survivor Québec.

Rappelons que l'animateur Patrice Bélanger avait lui aussi réagi à cette blessure sans précédent. C'est à lire dans cet article.

