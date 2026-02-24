David La Haye se métamorphose pour la nouvelle intrigue d'Alertes

Dès ce mardi, une nouvelle intrigue débute dans Alertes, alors qu'un célèbre astronaute et son jeune fils seront portés disparus.

C'est la femme de celui-ci, jouée par Mylène Mackay, qui va alerter les autorités et qui s'entretiendra avec l'Escouade Cerbère, expliquant que son mari avait beaucoup changé dans les derniers mois.

C'est ainsi que l'on renoue avec David La Haye qui interprète pas un, mais bien deux personnages, des jumeaux.

Pour l'occasion, le comédien a subi une métamorphose. Alors qu'il arborait la longue barbe depuis plusieurs années, notamment dans STAT, on le retrouve sans barbe et avec les cheveux blond cendré.

Voyez une image ci-dessous.

Qu'est-il arrivé à David Mailhiot pour qu'il disparaisse aussi subitement? Pourrait-il vouloir faire du mal à son enfant? Comment son frère jumeau est-il impliqué dans l'affaire? Voilà des questions que vous vous poserez rapidement à compter de ce mardi.

C'est à voir dans Alertes les mardis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Dans le même épisode, vous verrez Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) commencer à comprendre ce qui est arrivé et pourquoi elle a fait une rechute. Est-ce que sa collègue et marraine Valérie (Julie Ringuette) pourrait avoir voulu causer sa perte? L'histoire avancera rapidement ce mardi.