Dans l'oeil du dragon : Du nouveau pour célébrer 15 ans d'entrepreneuriat!

Radio-Canada confirme, pour notre plus grand bonheur, une nouvelle saison de Dans l'oeil du dragon, qui sera diffusée ce printemps.

En outre, pour célébrer ses 15 ans, l'émission proposera une formule redynamisée s'appuyant sur un panel de dix dragons prêts à dénicher les meilleures occasions d’affaires.

C'est ainsi qu'on pourra y voir tour à tour Serge Beauchemin, Dominique Brown, Isabèle Chevalier, Nicolas Duvernois, Christiane Germain et Marie-Josée Richer, qui viendront appuyer le quatuor en place formé de Georges Karam, David Côté, Anne Martel et Luc Poirier.

Pour bien dire, il manquerait Danièle Henkel, qu'on aurait vraiment aimé retrouver dans cette liste d'investisseurs.

Les téléspectateurs seront certainement ravis de retrouver certains de ces anciens dragons qui étaient particulièrement appréciés, dont Christiane Germain et Nicolas Duvernois. Celui-ci avait annoncé son retrait de l'émission pour prendre soin de sa santé.

À l’occasion de cet anniversaire, chacun des 10 épisodes proposera des segments spéciaux, dont un retour sur les moments marquants des quatorze dernières années, incluant notamment des images rappelant le style unique de Paul Houde qui a marqué les trois premières saisons à l’animation. Ces souvenirs seront complétés par des témoignages inspirants d'entrepreneurs ayant connu un succès grâce à leur participation à l'émission.

Enfin, en nouveauté, deux “face-à-face” surviendront cette saison, pendant lesquels deux entreprises similaires auront une minute chacune pour convaincre les dragons de poursuivre les discussions avec l'une d'entre elles seulement.

En 14 ans, un total de 37 dragons ont siégé sur le plateau de Dans l'œil du dragon pour analyser les projets de plus de 760 entreprises, témoignant de la vitalité et du dynamisme entrepreneurial du Québec.

Ne manquez pas la 15e saison de Dans l'oeil du dragon, dès le mercredi 15 avril à 20 h, sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.