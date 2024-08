Daniel Vézina revient à la télé après son départ des Chefs

En 2021, l'annonce du retour des Chefs sans son mentor Daniel Vézina en avait surpris plus d'un. Depuis, on a très peu vu le propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à la télévision.

Au grand bonheur des épicuriens québécois, le chef sera de retour au petit écran alors qu'il participera à une nouvelle émission de la chaîne Historia, intitulée Steak, blé d'Inde, patates.

Cette série documentaire, animée par Jonathan Roberge, revisitera l'histoire culinaire et gastronomique du Québec. Grâce à des archives saisissantes, on fouille notre héritage culinaire, du temps de nos grands-mères jusqu’à aujourd’hui, en passant par l'Expo 67 et la fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, pour se rappeler des petits et grands moments qui ont transformé nos goûts et nos moeurs à travers les époques.

Daniel Vézina ne sera pas le seul chef à collaborer à l'émission. Bob le Chef, Janette Bertrand, Louis-François Marcotte et Soeur Angèle seront aussi de la partie.

Steak, blé d'Inde, patates sera diffusé dès le vendredi 27 septembre à 21 h.

Aussi, à Historia cette saison, vous pourrez voir la nouvelle émission animée par Farah Alibay, intitulée Mission spatiale 84. Ce documentaire portera un regard sur la mission de la navette spatiale américaine Challenger, qui transportait pour une première fois un Québécois, Marc Garneau, dans l'espace.

Puis, vous pourrez aussi voir le documentaire commémoratif Mirabel avec Gildor Roy. Ce dernier tentera de comprendre ce qui a été décrit comme la plus grande erreur de planification aéroportuaire au monde : le projet d’aéroport international de Mirabel. Vingt ans après l’atterrissage du dernier vol de passagers sur le tarmac, c’est l’heure d’un bilan, pour lequel on se déplace sur le terrain. On donne la parole à des expropriés, des experts et des analystes. Que reste-t-il de positif, de négatif, et que doit-on retenir de cette épopée?

À noter aussi que les téléspectateurs pourront découvrir la deuxième saison de Nuit blanche sur Sériesplus cet automne, dès le mercredi 28 août à 20 h.

Voyez toutes nos photos du lancement de programmation de l'automne 2024 de Corus ci-dessous.