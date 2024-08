Dans ce documentaire commémoratif, Gildor Roy tente de comprendre ce qui a été décrit comme la plus grande erreur de planification aéroportuaire au monde : le projet d’aéroport international de Mirabel. Vingt ans après l’atterrissage du dernier vol de passagers sur le tarmac, c’est l’heure d’un bilan, pour lequel on se déplace sur le terrain. On donne la parole à des expropriés, des experts et des analystes. Que reste-t-il de positif, de négatif, et que doit-on retenir de cette épopée?