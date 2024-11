Ce jeudi, aurons-nous droit à un coup de théâtre dans STAT ou simplement un leurre de la part de l'autrice Marie-Andrée Labbé?

La bande-annonce de l'épisode de ce jeudi vient d'être dévoilée sur les réseaux sociaux et nous pouvons assister au retour de Raphaël St-Vincent, le responsable en gestion de crise personnifié par l'excellent Antoine Bertrand.

On se souviendra que ce mercredi, Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) s'est fait envoyer une photo dans laquelle on voyait Claude Coupal (Caroline Néron) et Raphaël St-Vincent ensemble. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour mettre l'oncologue dans tous ses états...

Ce jeudi, Pascal confrontera Raphaël, qui fait un retour dans les couloirs de l'hôpital Saint-Vincent. Dans la bande-annonce, on peut entendre Raphaël dire au médecin :

Claude Coupal, c'est ma blonde!

Voyez les images ci-dessous.

En fait, nous pensons qu'il s'agit d'une feinte de Raphaël, juste pour voir la réaction du bon docteur St-Cyr. Il nous semble peu probable que Raphaël et Claude soient en relation, mais nous ne sommes jamais au bout de nos surprises avec Marie-Andrée Labbé.

Nous avons eu droit à un cas similaire dans l'épisode de mercredi, alors que la bande-annonce nous laissait entrevoir un baiser langoureux entre Emmanuelle (Suzanne Clément) et le détenu joué par Jean-Moïse Martin. Il s'agissait plutôt d'une rêverie de l'urgentologue, ce qui pourrait toutefois lui avoir donné des idées ou des envies... À suivre!

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.