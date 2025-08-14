Coup de coeur pour Marie-Sissi Labrèche à Bonsoir bonsoir

Marie-Sissi Labrèche était de passage à Bonsoir bonsoir mercredi soir en direct pour parler de son nouveau livre Ne pas aimer les hommes.

L'autrice est très connue dans le milieu littéraire depuis qu'elle a publié Borderline en 2000, mais n'est pas nécessairement le genre de vedette qu'on invite généralement dans les talk-shows de fin de soirée. Bien qu'on adore les Éric Bruneau, Gregory Charles, Marie-Mai ou Gildor Roy de ce monde, c'est rafraîchissant de voir de nouveaux visages une fois de temps en temps sur nos écrans. Mentionnons au passage que Bonsoir bonsoir se démarque en ce sens, faisant régulièrement de la place aux artistes émergents ou moins « populaires ».

La personnalité pétillante et sans compromis de Marie-Sissi Labrèche nous a immédiatement charmés. Elle répondait aux questions de Sophie Fouron avec franchise et éclat. Elle était bien loin de la fameuse « cassette » que les intervieweurs redoutent et que les artistes démarrent dès qu'ils sont en tournée de promotion pour un projet en particulier.

Même si son fil de pensée était peut-être parfois dur à suivre, on a tout aimé de cette écrivaine candide et rieuse qui s'exprimait sans filtre. Merci à Bonsoir bonsoir et Marie-Sissi d'avoir mis un peu de brillant dans notre télé!

Précisons que ce jeudi soir, Sophie Fouron recevra Éric Bruneau, Nathalie Petrowski, Les Hay Babies, Marylène Gendron, Sam Cyr et Ingrid Falaise.