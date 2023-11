Comment Ginette Reno s'est-elle sentie après son entrevue « critiquée » à Tout le monde en parle? Elle répond à la question

Dimanche dernier, Ginette Reno était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, pour parler entre autres du numéro qu'elle allait offrir au 45e Gala de l'ADISQ, en compagnie de FouKi.

Quelle ne fut pas la surprise des téléspectateurs de constater que cette entrevue n'avait peut-être pas été à la hauteur! Vous avez été nombreux à décrier, à tort ou à raison, l'attitude de l'animateur, Guy A. Lepage, envers la grande dame de la chanson. Les détails à ce sujet sont ici.

Maladresse, nervosité ou autre? Il y avait effectivement des malaises palpables pendant cet entretien, sans toutefois mettre la faute seulement sur l'animateur.

Rencontrée dans le cadre du Gala de l'ADISQ qui avait lieu ce dimanche, Ginette Reno a accepté de nous offrir son ressenti concernant cette entrevue critiquée.

Contrairement à certains téléspectateurs, Mme Reno n'en conserve pas un mauvais souvenir.

« Il a été un peu cynique », confirme Mme Reno en parlant de la performance de Guy A. Lepage, notant que c'est aussi son type d'humour depuis ses débuts avec Rock et belles oreilles.

Elle poursuit : « Il y avait des malaises. Mais un homme ne pense pas de la même manière qu'une femme. Les hommes pensent travail, argent. Les femmes pensent enfants, coeur. C'est différent. Donc quand un homme nous pose des questions, c'est différent de vous par exemple. »

Était-elle bien et satisfaite lorsqu'elle a quitté le plateau? « Oui, moi je n'ai rien senti. Je me suis juste dit qu'il me posait de drôles de questions sur ça et sur ça, mais on s'était fait un gros câlin avant. Je n'ai aucune amertume. »

Voilà qui est dit!

