Comment ça coûte Star Académie? Jean-Philippe Dion aborde cette question délicate

Le producteur de Star Académie, Jean-Philippe Dion, était en visite sur le plateau de Dans les médias cette semaine.

L'animatrice Marie-Louise Arsenault a osé lui demander comment ça coûtait de produire une émission comme Star Académie. Elle s'était informée à certains producteurs qui lui ont dit que le montant devait s'approcher du 500 000 $ par semaine.

« On est très loin [de ça] », répond Jean-Philippe. « C'est beaucoup d'argent Star Académie. Par semaine, c'est quatre quotidiennes, un variété... 500 000 $ c'est quand même pas beaucoup d'argent en télévision. »

C'est un énorme budget.

« On a tellement coupé de gens par rapport aux premières éditions sur lesquelles, moi, j'ai travaillé. On n'est plus du tout dans les mêmes sphères, mais on doit livrer le même nombre de temps d'antenne pendant plus de semaines. Donc, on en demande beaucoup aux équipes québécoises en ce moment. On a besoin d'aide dans la télé québécoise si on veut vraiment être capable de maintenir ce rythme-là, parce qu'à un moment donné, les équipes vont être essoufflées. »

Je ne révélerai pas mon salaire d'animateur, mais pour vrai, il n'y a pas de commune mesure avec les salaires des anciennes personnes qui pouvaient faire le même rôle.

Il ajoute : « Parce qu'on doit tout faire en réduisant les enveloppes un peu partout pour y arriver, mais on est quand même capable de le faire dans la bonne humeur. Les équipes européennes qui arrivent, qui viennent sur notre plateau, nous écrivent la semaine suivante pour dire qu'on n'a jamais vécu une aussi belle expérience de plateau télé, parce que peut-être que Star Académie en France, ce n'est pas exactement la même chose. Peut-être qu'ils ont fait d'autres plateaux où l'énergie n'était pas la même. »

