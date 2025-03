« Il n'y a pas un commentaire homophobe qui sera laissé sur la page de Star Académie », dit Jean-Philippe Dion

L'animateur et producteur de Star Académie, Jean-Philippe Dion, était de passage à l'émission Dans les médias mercredi, où il a abordé avec Marie-Louise Arsenault la cruauté des téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

Il mentionne d'abord que ces commentaires haineux s'adressent essentiellement aux candidats. « C'est ce que je trouve terrible, parce que ces jeunes artistes-là arrivent dans un monde où, malheureusement, ils sont soumis à ce genre de commentaires là. On essaie de les épargner, parce qu'à leur sortie de l'Académie, on ne veut pas non plus qu'ils soient terrorisés en lisant tous ces commentaires là. »

« C'est sûr que moi, les commentaires homophobes, ça vient particulièrement me chercher », ajoute-t-il. « Quand je lis ça sur les réseaux sociaux, je retombe tout de suite dans ma cour de récréation, en secondaire 2, secondaire 3. »

J'ai appelé un soir l'équipe numérique qui travaille avec nous. "Moi, je vous le dis, il n'y aura pas un commentaire homophobe qui va être laissé sur la page de Star Académie".

« Parce qu'habituellement, par des règles, on essaie de ne pas tout effacer les commentaires, mais là [...], on s'est mis à tout effacer les commentaires homophobes, et à publier cet appel à la bienveillance. »

Jean-Philippe mentionne que, en France, depuis les deux dernières années, il y a des appels au respect chaque semaine. « C'est malheureusement quelque chose qui arrive partout dans le monde en ce moment. Toutes les émissions de téléréalité voient leurs participants recevoir des commentaires haineux, et de façon exponentielle. »

L'animateur indique que, parfois, le soir, à son retour à la maison après les variétés, il répond lui-même à certains commentaires. « Les gens s'excusent, parce que les gens pensent vraiment qu'ils écrivent et qu'il n'y a personne derrière ça. Aussitôt que les gens réalisent qu'il y a un humain qui va lire ce commentaire-là, qui va y répondre, les gens se sentent mal à 80 %, je dirais. »

Il poursuit : « Même moi, je n'ai jamais eu, et je suis chanceux, de commentaires vraiment négatifs. Mais depuis que j'anime Star Académie, je n'ai jamais vu ça. Il y a un commentaire sur deux qui est : "retourne à La vraie nature, tu étais bien meilleur", et l'autre commentaire d'après, c'est : "félicitations, Star Académie, te va vraiment très bien" ».

