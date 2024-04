Clodine Desrochers, en pleurs, montre son grand coeur à Sortez-moi d'ici

Ce dimanche à Sortez-moi d'ici, une campeuse s'est particulièrement démarquée grâce à son attitude altruiste.

En tant que cheffe de camp, l'animatrice Clodine Desrochers a eu droit à quelques privilèges qui ne se sont pas rendus jusqu'à ses complices d'aventure. Elle a notamment été la première à dormir dans la roulotte. Son réveil étrange, devant les bobettes de Phil Laprise, en était un pour nous mettre le sourire au visage, ça c'est certain!

Elle s'est également fait offrir un copieux déjeuner, qui nous a donné l'eau à la bouche jusque dans notre salon. On y retrouvait tout ce que comporte un bon brunch; oeufs, patates, bacon, saucisses et plus encore.

Par contre, ce déjeuner était accompagné d'une note dans laquelle on précisait à l'animatrice qu'elle ne pouvait pas le partager.

En voyant ce message, celle-ci a éclaté en sanglots et décliné le privilège. En revenant, elle a expliqué sa décision aux autres : « Ce n'était pas vrai que j'allais revenir manger ça ici », a-t-elle lancé, émue. Évidemment, son geste généreux a été accueilli avec toute la reconnaissance possible.

Nous saluons le courage de Clodine qui, malgré la faim, a continué d'avoir une pensée pour ses ami.e.s!

Dans ce même épisode, celle-ci a eu à affronter sa plus grande peur, celle des araignées, alors qu'elle a dû empoigner des tarentules pour les déposer sur le visage de ses acolytes, Alex Perron et Philippe Laprise. Un moment de dépassement de soi qui était beau à voir!

Rappelons que c'est Sophie Durocher qui a dû quitter le camp ce dimanche.

La saison de Sortez-moi d'ici se poursuit les dimanches à 18 h 30 à TVA.