Clément Hamelin revient sur son passage tumultueux à Tout le monde en parle

Le journaliste Clément Hamelin était de passage à Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son nouveau documentaire, Faites du bruit pour Jésus. Il était accompagné par deux jeunes chrétiens sur le plateau, dont les propos ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. À lire ici.

« Tout d'abord, il faut comprendre que Tout le monde en parle, c'est la grande messe du dimanche. Il y a beaucoup de pression associée à ce show-là, parce qu'il est très écouté, et les entrevues passent très vite. Donc c'est sûr que dans une fenêtre de 15 minutes, c'est difficile d'être nuancé dans des débats qui sont très complexes. Et il y a des invités qui m'accompagnaient, qui ont eu des propos qui peuvent parfois choquer des gens à la maison, et c'est normal. Malgré la discussion qu'il y a eu hier, qui était tout de même pertinente à avoir dans notre écosystème, je vous invite à aller voir le documentaire parce que ces questions-là, on les aborde. On les aborde dans 52 minutes. »

Il ajoute : « Tout le monde en parle, c'était une très belle expérience. J'en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. C'est une plateforme formidable pour mettre de l'avant des projets, mais c'est surtout un plateau qui est pertinent pour ouvrir la discussion. J'aimerais terminer ce message, ce debrief, pour vous dire merci. Merci pour vos retours. Merci pour vos messages. Ce projet documentaire, c'est un travail de deux ans. Aujourd'hui, ça nous a prouvé que cette discussion avait lieu d'être. »

Voyez sa vidéo complète au bas de l'article.

Faites du bruit pour Jésus sera diffusé à Télé-Québec le 19 octobre à 20 h, mais il est disponible dès maintenant sur la plupart des plateformes québécoises.