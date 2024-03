Claudine Mercier explique son retrait de la vie publique

Dimanche, Jean-Philippe Dion recevra, entre autres, Claudine Mercier à La vraie nature.

Celle qu'on n'a pas vue depuis un bon moment sous les projecteurs reviendra pour une rare fois sur sa décision de quitter le métier.

Lorsque l'animateur lui demande si elle a eu un deuil à faire en 2018 lorsqu'elle a pris la décision de se retirer, celle-ci répond : « Non pas du tout. Pour moi, c'est la santé [qui prime]. Quand je finissais mes quatre shows la semaine, j'étais couchée dans le divan et j'avais l'impression qu'un truck m'était passé dessus. Trop stressée, ce n'est pas bon pour moi. Perdre mes cheveux, puis tout ça, c'est trop. »

À savoir si elle serait à l'aise à ne plus jamais refaire de spectacle ou de télé, celle indique : « Je suis comme ben partagée là-dedans. Je trouve ça vraiment l'fun d'avoir été invitée ici. Puis, en même temps, le stress de l'image, de tout ça. "Qu'est-ce que je vais dire?", "Qu'est-ce qu'ils vont dire?" Tout ça... Ahhhh. Pas besoin de ça non plus. »

Voyez l'extrait au bas de l'article et apprenez-en plus sur son éloignement du milieu artistique dimanche 31 mars, à 21 h 30.

