Dimanche à La vraie nature, Jean-Philippe Dion recevra le chanteur Matt Lang, la drag queen Rita Baga et l'humoriste Claudine Mercier.

« Jean-François [Guevremont, l'homme sous l'attirail de Rita Baga] et Claudine m'ont un peu pris de court avec leur honnêteté et leur fragilité », nous raconte-t-il d'abord.

« Claudine, son souper, c'est l'un des moments qui m'a le plus rentré dedans [de] la saison, par son honnêteté. Cette femme-là ne s'est jamais trouvé à la hauteur et en soupant, on lui présente des extraits et l'extrait était incroyablement bon et c'est comme si elle réalisait que toute sa vie, elle s'est dit qu'elle n'était pas à la hauteur, mais force est de constater qu'elle était vraiment très bonne. »

Elle a eu un élan d'émotions, qui nous a tous saisis dans le chalet.

« Jean-François a aussi été très très très touchant par rapport à qui il est, par rapport à sa vie, par rapport à l'impact de Rita dans sa vie. Ça m'a vraiment beaucoup touché. »

À noter que, à l'instar de Mado Lamotte/Luc Provost, c'est Rita Baga qui fera le parcours en barque, mais c'est Jean-François qui répondra aux questions de Jean-Philippe.

« Attendez-vous à être surpris », indique l'animateur sur ses réseaux sociaux en rapport à ce nouvel épisode.

À ne pas manquer le dimanche 31 mars à 21 h 30 sur les ondes de TVA. Il s'agira de l'avant-dernier épisode de la saison régulière.