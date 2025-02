Christophe Payeur, comédien dans Sorcières, se prononce sur la fin hâtive de la série

Dans le cadre du visionnement de presse de la série Mr. Big, dans laquelle il tient un rôle, nous nous sommes entretenus avec le sympathique comédien Christophe Payeur, qui incarne le bon agent de la paix Nicolas Roy. Policier attentif bien qu'un peu naïf, celui-ci se retrouve au coeur d'une histoire tordue alors que sa conjointe, Solène Villeneuve (Marianne Fortier), trame quelque chose de gros.

En outre, nous avons appris la semaine dernière que Solène travaille pour Louise Robinson, interprétée par Louise Portal. Ensemble, elles espèrent faire revivre la secte qui avait marqué Sainte-Piété à l'époque.

Lorsqu'on lui parle de la fin hâtive pour Sorcières, qui a été annulée par TVA après deux saisons, Christophe Payeur nous dit : « On n'a pas toutes les informations, mais je pense qu'Amalga essaie de se faire diffuser par un autre diffuseur. »

Nous espérons vivement qu'un autre diffuseur, plateforme ou télé, aura la bonne idée de donner un second souffle à ce populaire projet.

Il poursuit : « On a tous beaucoup de peine, parce que c'est un projet qui, individuellement, tenait à cœur à tout le monde, et vraiment l'équipe, ça a vraiment été un coup de cœur mutuel entre réalisation, équipe technique et comédiens. Jusqu'à la toute fin, on était un peu dans le déni, même au wrap party, qui était 2-3 semaines après la fin du tournage, on était comme "non, non, on va se revoir", il y a quelque chose de magique et de fort entre nous. Malheureusement, on ne décide pas... »

En général, tout le monde est un peu déçu, surtout pour les téléspectateurs, parce que c'est triste de laisser un projet en plan.

« Je pense qu'en général, ça va être une oeuvre qui va se pouvoir dans son entièreté, mais ça aurait été le fun d'avoir la suite », explique-t-il.

À savoir ce qui attend les téléspectateurs avec cette histoire remplie de mystères, il nous dit : « Il y a de grosses révélations d'ici la fin. »

Il évoque l'une d'elles, avec tout le mystère qui incombe à cette production : « Il y a un personnage qui a commis quelque chose dans le passé et qui a eu des répercussions sur plusieurs années, encore aujourd'hui. On va savoir qui a fait ça, ce personnage-là. »

Voyez-vous de quoi il s'agit?

Concernant son personnage, il nous dit : « Il n'est pas fou. Ça se peut que d'ici la fin, ça commence à allumer sur certains indices. »

Sorcières se poursuit les mardis à 20h sur les ondes de TVA, jusqu'au 25 mars.

La série Mr. Big sera présentée à compter du jeudi 27 février sur illico+. On retrouve François Arnaud comme tête d'affiche de cette comédie d'action qui vaut largement le détour.