Christine Morency aborde la relation de Julie Snyder avec TVA et engendre un drôle de malaise

Ce mercredi, Christine Morency était sur le plateau de La semaine des 4 Julie afin de présenter le topo des Backstreet Boys qu'elle a tourné avec l'animatrice.

Avant la diffusion de l'extrait, les deux femmes ont discuté avec Patrice Bélanger, nouvel animateur de Survivor, de son possible remplaçant à Sucré salé.

Notons que vous pouvez découvrir ici qui les téléspectateurs aimeraient voir à la place de Patrice Bélanger dans l'émission estivale de TVA.

Après que Christine Morency ait soumis la candidature de son amie Mélissa Bédard, Patrice Bélanger a lancé : « Non, mais toi Julie, l'été tu es en congé!? ».

« En plus elle adore TVA; sont de même! », ajoute Christine Morency en se croisant les doigts.

« Moi, j'adore TVA. J'ai commencé en 1997, j'ai passé 20 ans de ma vie là. Hen?! », enchaîne Julie Snyder.

« On ne reviendra pas sur... », dit-elle avant que l'humoriste invitée ajoute : « garde on enchaîne, on est en direct! »

« En même temps, ça devenait intéressant-là! », s'empresse de dire Patrice Bélanger en riant.

« Je ne voudrais pas être responsable de ça moi; on enchaîne! », précise Christine Morency.

« C'est comme un Survivor de Patrice de vous avoir tous les deux ce soir », conclut Julie Snyder.

« On t'a lancée à l'eau avec des bananes et on te regarde aller Julie! », ajoute l'humoriste, faisant référence aux extraits de la version australienne de Survivor précédemment montrés.

À noter que ce jeudi soir, Julie Snyder recevra Félix-Antoine Tremblay qui dévoile en exclusivité des détails sur le tapis rouge d’OD Martinique. On pourra aussi découvrir la première chronique de Jean-Luc Mongrain en tant que nouveau collaborateur.

Rappelons que Julie Snyder a récemment révélé avoir fait une crise de panique lors du tournage d'un topo pour La semaine des 4 Julie. Plus de détails ici.