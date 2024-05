Christine Morency à l'animation d'une nouvelle émission

Christine Morency ajoutera une autre corde à son arc en 2025, alors que l'humoriste et animatrice à la radio animera une nouvelle émission au petit écran.

La plateforme Vrai annonce ce matin qu'elle sera à la barre d'Une nuit avec Christine (titre provisoire), dans laquelle elle invitera des personnalités connues à passer la nuit chez elle et où tout sera permis, sauf le sommeil. La production annonce « des conversations tantôt légères, tantôt touchantes et souvent drôles, des activités et des surprises ».

La liste des invités n'a pas été dévoilée, mais nous pouvons nous imaginer que Pierre Hébert en fera partie, fidèle acolyte de Christine et coanimateur de l'émission Complètement midi! au 107,3.

Néanmoins, l'atmosphère risque d'être à la fête puisqu'avec la fatigue tombent les inhibitions et tout le monde sait que les meilleures conversations ont lieu aux petites heures du matin, lorsque personne n'a encore fermé l'oeil.

C'est à quatre épisodes de 30 minutes qu'auront droit les téléspectateurs et les tournages auront lieu dès cet été. Étienne Marcoux (On ramassera demain) signe la conception du projet.

En attendant de découvrir cette émission, les fans de Christine peuvent la voir en tournée partout au Québec avec son spectacle Grâce. De nombreuses dates affichent complet, il faut donc sauter sur l'occasion quand elle passe! Tous les détails ici. Vous pouvez également lire notre critique ici.

L'émission Une nuit avec Christine (titre provisoire), produite par Avanti Toast, sera disponible sur Vrai en 2025.