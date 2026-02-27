Charlotte Cardin accordera une rare entrevue à la télé le mois prochain

Très bientôt, les téléspectateurs auront le plaisir de renouer avec Charlotte Cardin, alors que celle-ci fera une rare apparition à la télé québécoise. C'est que depuis sa première apparition à La Voix, en 2013, la carrière de la jeune artiste ne cesse de prendre de l'envol, tant auprès de son patelin qu'à l'étranger.

Au cours des dernières années, nous l'avons ainsi vu sur le plateau de plusieurs productions françaises, dont Star Academy sur TF1, tout récemment. En mars, c'est à Sucré Givré que nous pourrons retrouver Charlotte à l'écran, alors qu'elle accordera une entrevue à Jean-Philippe Dion.

Ce sera l'occasion de découvrir ses plus récents projets. Dans l'annonce que le producteur et animateur a fait sur les réseaux sociaux, on apprend par le fait même que l'artiste prépare la sortie d'une toute nouvelle chanson... dont nous aurons un aperçu exclusif à l'émission!

Découvrez la photo de leur rencontre en bas de cet article.

Cette rencontre aura lieu le 11 mars prochain, à compter de 19 h 30 sur les ondes de TVA. D'ici là, Jean-Philippe et ses collaborateurs givrés auront le plaisir de recevoir une foule d'artistes grandement appréciés du public, cette semaine à Sucré Givré.

Dès lundi, JP sera reçu par Rosalie Vaillancourt chez elle. L'humoriste Phil Roy sera en vedette d'un nouveau segment Étienne te ramène et François Pérusse se rendra à la Maison Symphonique. Mardi, la comédienne Catherine St-Laurent présentera son livre de cuisine, Nicolas Pham devient fan de K-pop et Olivier Primeau offrira un après-ski bien mérité à l'animateur.

Enfin, mercredi, le chanteur Fredz présentera son tout premier appartement, tandis que Micheline Bernard expliquera à des enfants l'histoire de la pièce Ladies Night. De son côté, Alexandra Diaz sera au coeur d'un moment Coups de food express.

Un beau programme en vue!

Sucré Givré est diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30, à TVA.