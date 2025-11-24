Accueil
Chanteurs masqués : William Cloutier surprend ses enfants et leur réaction est parfaite

Le plus jeune ne comprend rien et c'est craquant!

Chanteurs masqués
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche à Chanteurs masqués, les personnages de la Sorcière, de Cari-belle, du Cardinal et de Renardo ont été démasqués.

C'est nul autre que William Cloutier qui se cachait dans le costume du renard aux pas de danse suaves.

Le chanteur a fait toute une surprise à ses garçons dimanche. Le papa a regardé l'émission en direct avec sa famille, comme chaque semaine, et c'est à ce moment qu'Éloi et Liam ont découvert que leur père était l'un des personnages de l'émission cette année.

« Mes enfants ont été tellement surpris ! Depuis le début, je leur fais croire que l’émission est tournée en direct. J’ai même prétendu qu’on avait failli obtenir des billets pour la finale », indiquait William en partageant une vidéo complètement craquante, que vous pouvez voir au bas de l'article.

L'animateur Sébastien Benoît a réagi à la publication du chanteur masqué. « 😍😍 Adorable !!!! Et ton plus jeune qui n’est plus certain de comprendre! 😂 »

L'enquêtrice Anouk Meunier était aussi sous le charme. « Malade!!!!! Trop cute!!! Mon Renardo!!!! Bravoooooo encore! Tu as été incroyable!! 🙌🏻🔥 ».

Rappelons que les téléspectateurs ont eu droit à une surprise de taille lors de la finale. Apprenez-en plus ici.

Ne manquez pas le spécial de Noël de Chanteurs masqués dimanche prochain à 19 h. La fée des étoiles viendra célébrer avec les quatre finalistes à visage découvert.

