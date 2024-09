Chanteurs masqués : Voici ce que les téléspectateurs pensent du nouvel animateur

On ne peut pas dire que la production de la 4e saison de Chanteurs masqués a manqué de piquant. En effet, nous apprenions plus tôt cette année que Guillaume Lemay-Thivierge, le maître de cérémonie depuis l'entrée en ondes de la populaire compétition, était remplacé par Sébastien Benoît.

Si l'annonce de ce changement de cap avait soulevé les passions de façon plutôt positive, nous étions impatients de découvrir ce que les téléspectateurs auraient à dire. Voici d'ailleurs quelques commentaires recueillis sur les réseaux sociaux :

« J’adore l’animation de Sébastien! Bravo, meilleur choix. »

« J’ai rien contre Sébastien Benoit mais je m’attendais à plus que 2-3 petits moves. »

« Bravo Sebastien, c’est bien de te voir! »

« Bravo! Déjà après 5 minutes, tu m'as convaincu. »

« J’avais des attentes concernant Sebastien Benoît, mais c’est réussi. Bravo! »

« Bravo Sébastien Benoît!! Très beau travail d’animation 👏👏👏 »

On peut donc dire mission accomplie pour le nouvel animateur! Bon joueur, Sébastien a la répartie nécessaire pour animer un tel plateau d'envergure. Malgré une relative timidité lors de certains moments, ce que quelques téléspectateurs semblent lui reprocher, nul doute qu'il saura s'adapter pour occuper l'espace comme son prédécesseur, au fil des semaines.

Par ailleurs, la nouvelle juge-enquêtrice Mélissa Bédard a elle aussi retenu l'attention du public, pour la pertinence de ses interventions et son évident bonheur d'être sur le plateau. Aux dires des téléspectateurs, elle complète à merveille le quatuor de la 4e saison. Reste maintenant à découvrir si elle saura démasquer plus de personnalités que ses populaires (et expérimentés!) collègues!

L'émission Chanteurs masqués est diffusée les dimanches à 18 h 30, sur les ondes de TVA.