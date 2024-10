Chanteurs masqués : Une populaire horticultrice démasquée

Après quelques épisodes levant le voile du mystère entourant les 13 nouveaux chanteurs costumés de la saison, les tant attendus duels débutaient ce soir, à Chanteurs masqués. L'occasion a été pour les nombreux téléspectateurs de renouer avec quelques personnalités cachées, avec de nouveaux indices à se mettre sous la dent pour mener l'enquête.

Malheureusement, au terme d'un duel électrisant, le Bébé Mammouth a perdu son affrontement contre Betty Bett avec sa version de « Mentir ». Le personnage préhistorique a donc dû s'incliner, pour révéler au grand jour son identité. Sous cet animal laineux de couleur fuchsia se trouvait nulle autre que la l'animatrice au pouce vert Marthe Laverdière.

D'entrée de jeu, une fois son imposant masque retiré, celle-ci a dévoilé, sans aucune pointe d'amertume, avoir grandement apprécié l'aventure. Elle confie :

« J'ai aimé le choix du costume. J'ai aimé ça, parce que je trouvais que ça faisait enfantin, pour mes petits-enfants. J'ai aimé les tounes, que je ne connaissais pas, je trouve que ça swinguait, j'aimais ça! J'ai tout aimé! »

Une expérience globalement positive, donc!

Si quelques-uns ont semblé reconnaître le timbre de voix unique de Marthe parmi les téléspectateurs, deux des juges-enquêteurs, Mélissa Bédard et Sam Breton, étaient convaincus quant à la véritable identité du Bébé Mammouth, et ce, depuis la toute première prestation de la fleuriste.

Animatrice et horticultrice depuis de nombreuses années, ce fut un vrai régal de voir l'attachante femme dans un projet inusité comme celui-ci. Avec tout son humour et son franc-parler aussi coloré et mémorable, cette aventure l'a assurément sortie de sa zone de confort, pour notre plus grand plaisir!

L'émission Chanteurs masqués est diffusée les dimanches dès 18 h 30, sur les ondes de TVA.