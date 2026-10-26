C'était soir de double élimination ce dimanche à Chanteurs masqués, insufflant un rythme soutenu de suspense et de performances électrisantes dans nos télés. Les téléspectateurs ont ainsi eu droit à tout un épisode, avec cinq prestations toutes plus mémorables les unes que les autres, et des affrontements dignes de ce nom entre les enquêteurs.

À la fin de l'émission, deux personnages ont été démasqués, causant la surprise absolue en studio et dans nos salons. D'abord, comme plusieurs s'y attendaient, Volcania a été retranchée de la compétition, suivie de la mystérieuse Tibébi. Les juges pensaient qu'Éléonore Lagacé ou encore Nathalie Simard pouvaient se cacher à l'intérieur du gros bébé d'inspiration japonaise.

Seuls Anouk Meunier et Sam Breton avaient vu juste, alors qu'Ariane Moffatt se trouvait dans l'adorable costume. On avoue, c'est avec un petit pincement au coeur que nous avons fait nos adieux à ce personnage, qui nous servait à tout coup des prestations dignes de ce nom!

« J'ai tout aimé, je suis en deuil en ce moment, commente Ariane. J'avoue que ce que tu soulignes, le jeu vocal, c'est ça qui est trippant, c'est de dire comment on va travailler ma voix, parce que je suis une chanteuse évidemment, ma voix est super reconnaissable. Comment je vais jouer dans les zones, expérimenter avec Marie-Ève et tout ça? J'ai adoré cette étape-là, puis après ça de rentrer ici et de dire "Ah, je gagne ma vie comme ça!" [...] On s'amuse vraiment, c'est vraiment, vraiment le fun. »

Quelques minutes plus tard, ce fut au tour du volcan en constante éruption de signer son chant du cygne et de révéler sa véritable identité; et force est d'admettre que la vaste majorité des internautes avaient vu juste : il s'agissait de Sonia Vachon. Très émotive, Sonia peinant à trouver les mots justes pour qualifier son expérience à l'émission, « devenir quelqu'un d'extraordinaire, de porter des créations absolument magnifiques, made in Québec », a-t-elle lancé, visiblement ravie, dans un flot de bonheur mélancolique.

Depuis quelques semaines, les téléspectateurs signalaient en très grand nombre sur le web la possibilité que la populaire comédienne se cache sous les traits de Volcania. Ceux-ci ne se sont pas trompés!

Miss Paon, Zebra et Intra-Man poursuivent ainsi l'aventure et courent toujours la chance de remporter le fameux et fabuleux masque d'or à la fin de la saison.

La semaine prochaine à l'émission, une grande première nous attend, alors que des légendes de la chanson de chez nous se joindront aux masqués et chanteront à leurs côtés. De grands moments sont à prévoir! C'est à ne pas manquer dimanche prochain à 19 h sur les ondes de TVA.