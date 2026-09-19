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Chanteurs masqués : Qui se cache sous l'Homme de miroirs?

Les hypothèses vont bon train.

Image de l'article « Chanteurs masqués» : Qui se cache sous l'Homme de miroirs?
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis le retour en ondes de Chanteurs masqués dimanche dernier, les réseaux sociaux pullulent de spéculations de toutes sortes. En effet, année après année, les téléspectateurs sont nombreux à se questionner quant à l'identité des artistes se cachant sous les imposants costumes.

Si le premier épisode de la saison nous aura permis de découvrir qu'une véritable légende du petit écran se trouvait dans Mademoiselle Tic-Tac (les détails ici), un personnage dévoilé en primeur par la production ce vendredi laisse à penser que nous aurons encore beaucoup de fil à retordre ce dimanche! Dans un extrait présenté sur les réseaux sociaux de l'émission, on y fait la connaissance de l'Homme de miroirs, un mystérieux être doté de mille et une facettes... littéralement.

Sur les airs de « Angels » de Robbie Williams, on le voit danser et bouger avec aise, nous laissant croire qu'une personnalité connue plutôt dégourdie s'y trouve.

Voyez l'extrait en bas de cet article.

Sur les réseaux sociaux, bon nombre d'internautes pensent que c'est le nouvel animateur du Tricheur, José Gaudet, qui pourrait se cacher sous les traits de ce personnage brillant à souhait. D'autres encore émettent l'hypothèse que Pascal Morrissette pourrait se trouver sous le costume, puisque sa conjointe Julie Ringuette s'est déjà retrouvée dans un accoutrement similaire à Chanteurs masqués, sous les traits de la Ballerine de glace.

Chose certaine, la capsule à indices présentée en cours d'émission devrait permettre à plusieurs d'infirmer ou de confirmer ces soupçons...

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.

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