Chanteurs masqués change de format pour sa 5e saison

Dans le but de rendre ses dimanches soirs toujours plus attrayants, TVA confirme aujourd'hui deux changements à sa grille horaire, qui vont certainement ravir les téléspectatrices et téléspectateurs.

Voyez ici la nouvelle concernant Masterchef Québec.

Ainsi, l'émission à succès Chanteurs masqués changera de format pour sa cinquième saison.

C'est ainsi que les adeptes auront droit à un épisode de 90 minutes tous les dimanches, plutôt que 60 minutes.

Son nouveau format d'une trente, produit par Productions Déferlantes, collaboration avec Québecor Contenu, comblera encore plus toute la famille, car il permettra de présenter plus de prestations grandioses. Les enquêteurs et le public sauront-ils découvrir qui se cachent sous les nouveaux costumes tous plus flamboyants les uns que les autres?

« Encore une fois, TVA est ravi de confirmer que les dimanches soirs de l'automne en mettront plein les yeux à ses téléspectateurs grâce à une programmation riche et variée, qui possède tous les atouts pour plaire à toutes les générations. Grâce à leur nouvelle formule, Chanteurs masqués et MasterChef Québec captiveront encore plus les auditoires de TVA et de TVA+ et leur feront passer des moments riches en émotions », indique Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Pour le moment, on ne confirme pas le retour de Sébastien Benoît à l'animation ni celui des juges-enquêteurs Anouk Meunier, Mélissa Bédard, Sam Breton et Stéphane Rousseau. Pourrait-il y avoir des changements de ce côté? Peut-être!

Chose certaine, nous serons à l'affût d'ici le retour de l'émission l'automne prochain, sur les ondes de TVA.