Chanteurs masqués : Cette ancienne démasquée ferait-elle un retour cette saison?

Cette saison, la production de Chanteurs masqués a mis le paquet pour étinceler dans nos télés, avec des performances renversantes et des enquêtes plus élaborées que jamais. D'ailleurs, parmi les grandes nouveautés à faire leur apparition dans la compétition, et ce qui fait le plus jaser, est sans contredit le retour d'un ancien démasqué.

En effet, après que Sébastien Benoît ait annoncé aux juges-enquêteurs que l'un des 15 nouveaux chanteurs masqués de la 5e saison était un artiste ayant déjà participé à l'émission, nous nous amusions à tenter de deviner quel costume pourrait bien correspondre à cette affirmation.

En outre, les spéculations vont bon train quant à l'artiste qui effectue un retour, et il se pourrait bien que ce dernier ait offert une prestation ce dimanche, dans le costume d'Axel L'Axolotl.

De l'avis de bon nombre de téléspectateurs, il se pourrait que Julie Bélanger se trouve sous le costume de l'animal marin. Avec son interprétation bien sentie et envoûtante de « Mon mec à moi », l'animatrice effectuerait-elle un doublé, après s'être rendue loin dans la compétition l'an dernier, dans le costume de Betty Bett?

En accord avec la voix et les indices déployés au fur et à mesure que l'enquête avance, la piste voulant que Julie se cache sous Axel L'Axolotl nous semble plausible. Les prochains épisodes sauront nous donner raison... ou tort!

Ce dimanche, il aura malheureusement fallu faire nos adieux à Germaine Pigeon, qui n'a pas su amasser suffisamment de votes. Sous ses airs volatils se cachait Marie-Lise Pilote. Très touchante, l'animatrice et comédienne a affirmé qu'elle avait accepté de participer à l'émission pour sa mère, qui adorait le variété dominical. Seuls Anouk Meunier et Sam Breton avaient trouvé la véritable identité du mystérieux oiseau.

Rappelons que la semaine dernière, un duo mythique de la télé québécoise a été démasqué, créant tant la surprise sur le plateau que dans nos salons. C'est à lire ici.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h, sur les ondes de TVA.