Chanteurs masqués : Cet animateur très apprécié est démasqué

En cette soirée dominicale, les paillettes, boules à facettes et fixatifs étaient de mise, alors que la production de Chanteurs masqués nous avait conviée à une spéciale disco.

Pour l'occasion, les costumes et les chansons présentées sur le plateau étaient toutes empreintes de la fièvre de la discothèque, pour une enquête loin d'être ennuyeuse. Au terme de cet épisode balayé de danse endiablée, c'est le Cyclope qui a dû plier bagage.

Si celui-ci a affirmé haut et fort être né pour vivre, avec une interprétation rythmée de « Born to be Alive », il n'aura pas su convaincre le public en studio de le conserver dans la compétition. Puis, alors que la moitié juges-enquêteurs croyaient qu'il s'agissait de Vincent Gratton ou encore Dave Morissette, c'est plutôt l'animateur du Tricheur, Guy Jodoin, qui se cachait sous les traits du monstre vert. Seuls Anouk Meunier et Sam Breton avaient reconnu l'unique timbre de voix du comédien.

Après avoir été démasqué, Guy a avoué qu'il avait accepté ce défi plus grand que nature pour dépasser ses propres limites. « C'est lourd et chaud! Ça n'a aucun bon sens! J'invite tout le monde à venir porter ce costume-là. À chaque qu'on me mettait la tête, je faisais : "Oh!" Je faisais toujours un grand, grand soupir, en me disant : "Je sais pas si je vais y arriver ce soir." Puis d'aller aux toilettes avec une cagoule, ça c'est particulier! »

Mélissa Bédard lui demande alors s'il était plus difficile pour lui d'animer Sortez-moi d'ici ou de porter le costume du Cyclope, ce à quoi le principal intéressé a rétorqué :

« Ici! C'est vraiment plus difficile ici! Quoi qu'il n'y a pas de bébittes et il n'y a pas de crème solaire, déjà là. Non, mais c'est fou, les gens ne peuvent pas imaginer, juste de passer à travers le point d'être claustrophobe, parce que tu te dis à chaque deux minutes je vais dire enlevez-moi le, je suis pas bien! C'est pas évident d'être là-dedans! De se retrouver dans cette bulle-à et d'essayer de performer! »

Peu avant le dévoilement, l'incontestée reine du disco au Québec, Patsy Gallant, est descendue du plafond dans une cage dorée, pour y interpréter les classiques « Besoin d'amour », « Michel » et « Sugar Daddy », avec toute la fougue qu'on lui connaît. Une soirée disco sans Patsy n'est certainement pas une soirée disco digne de ce nom!

La semaine prochaine, on ne doit pas manquer la demi-finale, où le spectre d'une double élimination guette les chanteurs encore dans la course. C'est à voir dès 19 h sur les ondes de TVA.