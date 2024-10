Chanteurs masqués : Ce célèbre journaliste démasqué

La compétition se poursuivait ce soir à Chanteurs masqués, avec des duels passionnés et enflammés, où nous devions trouver la personnalité camouflée sous les énormes costumes. Le concept, bien connu du public, est toujours aussi populaire et apprécié, se renouvelant constamment au gré des nouvelles personnalités se prêtant au jeu.

En ce sens, le Duc Colvert nous aura donné beaucoup de fil à retordre! Sous ses airs charmeurs et sa voix élégante, on peut dire que la personnalité mystère camouflait bien ses réelles intentions! Avec son interprétation tout en intensité de « I Was Made For Lovin' You » de Kiss, on pensait avoir entendu le grain de voix de Mario Dumont ou encore celle de Bruno Marchand... Mais nous nous étions bien fourvoyés!

Ainsi, à la fin de l'épisode, quand le Duc a retiré sa tête plumée, nous avons été aussi étonnés que plusieurs téléspectateurs en découvrant que l'ex-chef d'antenne Pierre Bruneau s'y cachait! Tout souriant, il s'est exclamé :

« Ç'a été une belle expérience! C'est un honneur d'avoir participé à cet événement-là. Surtout à la retraite, on a tellement de temps, pour faire toutes sortes de choses! »

Puis, quand on lui demande si ce dernier a hésité avant d'accepter de se lancer dans l'aventure, il admet :

« J'ai dit la voix, il me semble qu'ils vont me reconnaître tout de suite. Mais je n'ai pas été très difficile à convaincre, parce que je suis vraiment un fan de l'émission! En fait, l'enregistrement, j'ai chanté comme je pouvais et eux ont fait ce qu'ils pouvaient! »

À tout le moins, nous sommes plus qu'heureux que le journaliste ait accepté de se prêter au jeu, nous prouvant qu'à tout âge, on peut relever toutes sortes de défis!

Rappelons que la semaine dernière, c'est l'horticultrice adulée Marthe Laverdière qui a dû retirer son masque, après une prestation endiablée de « Mentir ». Découvrez ici ce qu'elle a pensé de son aventure.

La semaine prochaine, la compétition se poursuit et promet de nouveaux moments mémorables. Qui sera le prochain démasqué?

Chanteurs masqués est diffusé les dimanches à 18 h 30, sur les ondes de TVA.