Marthe Laverdière à Chanteurs masqués : « C'est le plus gros costume qu'ils ont jamais eu »

Dimanche, la démasquée de Chanteurs masqués était nulle autre que l'horticultrice préférée des téléspectateurs : Marthe Laverdière.

Mélissa Bédard et Sam Breton avaient réussi à l'identifier. « Ça ne faisait pas longtemps qu'on avait tourné avec Mélissa dans mon émission, Planter avec Marthe. Comme elle dit : "s'il y a bien une folle pour mettre ça, c'est bien Marthe!" »

Il faut dire que son costume de Bébé mammouth était assez spectaculaire. « C'est le plus gros costume qu'ils ont jamais eu », nous indique-t-elle.

« Je ne pouvais pas mettre la tête avant », nous explique-t-il. « J'arrivais avec le corps, puis ma visière et ils me plaçaient en arrière d'un rideau pour me mettre la tête. Puis après ça, là, j'embarquais sur scène. »

« C'était réellement gros », renchérit-elle. « La tête était lourde. Donc, je ne pouvais pas baisser ma tête ou la renvoyer par en arrière. J'étais très limitée dans mes mouvements. Je ne pouvais pas lever les bras très haut. »