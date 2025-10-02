Accueil
Cette série culte pour enfant bientôt disponible pour écoute

« Allez vite vite vite, au rapidotron! »

Robin et Stella
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La série jeunesse Robin et Stella a marqué toute une génération d'enfants, qui découvraient avec un plaisir non dissimulé les aventures de ce duo improbable d'amis. La série a été diffusée pendant quatre saisons à Radio-Québec, l'ancien nom de Télé-Québec.

Voilà que l'émission fera un retour en ligne, sur le site web de Télé-Québec, à compter du 8 octobre.

Voulant répondre à une certaine demande nostalgique, le diffuseur offrira de nouveau les épisodes de la fiction pour enfants, qui mettaient en vedette France Chevrette et Lorraine Auger, dans les rôles de Robin et Stella.

Pour annoncer la grande nouvelle, deux comédiens de la série originale se sont retrouvés pour en faire la promotion.

Il s'agit justement de Lorrain Auger alias Stella, qui retrouve Thomas Graton qui incarnait le fameux oncle Darius, nul autre que l'inventeur du Rapidotron, permettant de voyager à la vitesse de la lumière.

« Allez vite vite vite, au rapidotron! », lance-t-il dans la vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous.

Juste de les retrouver quelques secondes nous a fait sourire! Ils n'ont pas changé!

Rappelons que la comédienne France Chevrette, qui prêtait ses traits à Robin, est décédée en 2018 à l'âge de 61 ans. Elle a un fils qui a suivi ses traces devant les caméras. Voyez de qui il s'agit ici.

À voir à compter du mercredi 8 octobre sur l'application ou le site web de Télé-Québec, telequebec.tv.

Informations complémentaires

