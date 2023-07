Robin et Stella sont inséparables, bien qu'issus de milieux différents. Le côté bohème de Stella a rapidement fait la conquête de Robin. Ils sont entourés de personnages originaux et farfelus, dont l'oncle Darius qui leur ouvre les portes de l'aventure avec son engin magique voyageant à la vitesse de l'éclair, le rapidotron. Leurs aventures, inspirées de la vie de chaque jour, se déroulent toutefois dans un univers de bandes dessinées. Personnages un peu caricaturaux, décors insolites, couleurs extravagantes jettent allègrement des ponts entre le réalisme et la fantaisie. On y présente les petits et les grands défis quotidiens comme des aventures excitantes afin de stimuler la créativité des jeunes spectateurs.