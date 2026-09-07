Cette semaine spéciale fera son retour au Tricheur en 2027

Au printemps dernier, la production du Tricheur a fait plaisir aux adeptes de la première heure du populaire jeu télévisé, en intégrant une nouveauté à son concept. En effet, pour la première fois en 15 ans, des groupes de cinq personnes du public s'amenaient chaque soir en studio, pour une semaine spéciale complètement délirante.

La demande pour participer au jeu-questionnaire a reçu un tel accueil favorable de la part des téléspectateurs que José Gaudet a annoncé le retour de cette semaine dédiée au public. Ce faisant, quelque part en 2027, l'animateur recevra sur son plateau non pas des célébrités, mais bien cinq groupes de cinq joueurs non connus.

Les critères d'admissibilité indiquent que les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et être disponibles pour les tournages, qui se tiendront du 1er au 2 février 2027. Pour s'inscrire, chaque équipe doit envoyer une vidéo de 60 secondes avec tous les joueurs, en précisant la fondation pour laquelle ils décident de jouer. Aurez-vous ce qu'il faut pour convaincre la production de votre admissibilité. Découvrez toutes les modalités et procédures d'inscription ici.

Découvrez l'invitation de José dans la vidéo en bas de cet article.

Nous avons bien hâte de découvrir les surprises et les défis que la production prépare aux joueurs de cette semaine spéciale public! L'an dernier, un grand nombre d'internautes avaient émis le souhait de voir davantage de personnes non célèbres à l'émission. Il est vrai que ce genre de semaines spéciales contribue à rehausser l'intérêt pour le concept, en lui injectant un peu de sang neuf.

Au passage, on vous invite à découvrir nos impressions du nouvel animateur, qui a fait ses débuts à l'émission lundi dernier.

Le Tricheur est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.