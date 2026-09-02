Le Tricheur : Découvrez nos impressions du nouvel animateur

Il y a 16 ans, la chaîne TVA diffusait pour la toute première fois une nouvelle émission au concept unique, où les tricheurs étaient à l'honneur. À l'animation du Tricheur, Guy Jodoin y a été plus-que-parfait, insufflant sa propre couleur, pour notre plus grand bonheur. Il a toutefois tiré sa révérence au printemps dernier, laissant à l'humoriste José Gaudet le soin de reprendre le flambeau.

C'est d'ailleurs ce lundi que l'ex Grande gueule animait sa première émission, donnant lieu à une série « de premières » qui nous ont bien fait rire. Pas de doute, le ton était lancé! Il faut dire qu'en 15 saisons, son prédécesseur a amplement eu le temps d'y laisser sa marque, à tel point que Le Tricheur lui a longtemps collé à la peau.

C'est sans doute pourquoi la production de la quotidienne a souhaité faire table rase sur les artifices mis en place au fil des années par Jodoin, pour revenir à l'essentiel : répondre à des questions et dénicher l'invité.e de la soirée qui triche. L'absence de Guy se ressent lors des premières minutes, certes, mais José Gaudet parvient en peu de temps à poser ses assises. Ses interventions s'avèrent pertinentes et son ton humoristique est franchement salvateur en cette ère de mauvaises nouvelles. Pour sa première semaine, l'animateur peut toutefois compter sur un chapelet d'artistes possédant de fortes personnalités, permettant d'estomper les comparaisons et lui donnant la chance de prendre ses aises petit à petit.

Étant une Grande gueule, on aurait aimé voir son côté plus incisif au cours de l'émission, par exemple quand les joueurs ne répondent pas correctement à une question. Pour le moment, José s'avère effectivement plus doux que corrosif, ce qui n'est pas un défaut; sans doute veut-il que ses amis se sentent bien sur son plateau. Peut-être sortira-t-il ses griffes un peu plus tard?

Qui plus est, ayant déjà été invité à l'émission - ce que Guy n'a jamais fait - José est bien mieux placé pour comprendre tous les rudiments du jeu. Il pourrait vraiment tirer profit de son expérience en tant que joueur pour bonifier son animation, ce qu'il mettra sans doute en place au fil de ses prochaines semaines d'animation. Il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il mette vraiment le concept à sa main.

Nous avons confiance que José saura mener ce grand navire avec autant de plaisir et d'aisance que son prédécesseur, ce qui pourrait fort bien raviver l'intérêt des téléspectateurs pour l'émission!

Mention d'honneur au décor renouvelé, qui fait une plus grand place à la technologie. Cette saison, les écrans sont omniprésents et s'animeront au gré des questions posées. Nous en avons eu la preuve lors des nouveaux mini-jeux « Poche ou empoche » et « La game dans la game », qui offrent un rendu à l'écran plus moderne et pimpant. On aime!

Le Tricheur est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.