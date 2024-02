Cette scène d'émotion avec Julie Roussel fait réagir les téléspectateurs

À en croire les commentaires des téléspectateurs, l'épisode de lundi dernier serait l'un des meilleurs, depuis le début de la série Sorcières. Serait-ce le début d'un nouveau souffle d'engouement pour le téléroman auprès du public? À en croire les propos des auteurs, qui nous expliquaient avoir maintenant mis la table pour une foule de revirements, ce ne serait que le début!

Le père de Véronique (Julie Roussel), très malade, recevait finalement l'aide médicale à mourir, qu'il avait demandé à recevoir afin d'alléger ses souffrances dans de précédents épisodes. Les membres de la famille Roy étaient donc entièrement réunis, malgré leurs différends, afin de laisser partir l'homme en paix. La mairesse, qui refusait d'accepter sa requête jusqu'ici, confiait en toute intimité à son père respecter sa décision. La scène d'adieux qui en a découlé a été extrêmement touchante. Des centaines d'internautes ont tôt pris la parole pour souligner le jeu des comédiens. Plusieurs se sont aussi exprimés face au sujet de l'aide médicale à mourir, une possibilité encore sensible, qui a fait débat à nombreuses reprises au courant des derniers mois.

« L'épisode où j'ai le plus pleuré »

« Quel moment triste et touchant. bravo à Julie Roussel et Roger Larue, j'avais les émotions à fleur de peau »

« Quelle bonne comédienne! »

« Tellement touchant ça m’a rappelé quand ma soeur a demandé l’aide à mourir ! J’ai eu la chance de la serrer dans mes bras avant qu’elle parte pour lui dire au revoir ! C’est la réalité quand ces gens-là souffrent. Ouff! Quel courage ! Xxx »

« De quel secret Véronique doit elle se délivrer? Nouvelle intrigue, de semaine en semaine, c'est captivant. »

« Quelle scène magnifique ! J’aime beaucoup ce personnage plein de nuances. Elle a les meilleures répliques et beaucoup de profondeur. J’ai hâte aux prochains épisodes. »

« Épisode très difficile. »

« Je l'adore. »

La scène familiale où le méchoui s'avère immangeable et fait rire tous les membres de la famille n'est pas non plus restée inaperçue des téléspectateurs, qui ont apprécié la délicatesse de cette scène qui dédramatisait et reconnectait la famille dans ce moment d'émotions fortes.

Une semaine après, les images nous habitent encore! Avec la scène du retour dans le passé, où Véronique échangeait avec son père au propos d'un certain secret, le scénario continue de semer différentes pistes, sur lesquelles le public s'investit. C'est finalement l'invitation de Camil à se libérer dans sa lettre d'adieu, qui confirmait l'intuition des investigateurs qui avancent leurs théories :

« Je parie que c'est elle qui a tué Armand »

« Le secret pourrais-tu être qu'ils ont sauvé Charlot et déposé dans un centre pour orphelin? »

« Le facteur est le fils de la mairesse et Luc ... »

Serez-vous à l'écoute de Sorcières ce soir? Le rendez-vous hebdomadaire de TVA est en direct à 20 h, les lundis, et peut être rattrapé en tout temps via TVA +.