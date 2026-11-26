Alors que nous assistions à l'avant-dernier épisode d'Indomptables ce mercredi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à une scène brûlante, qu'ils attendaient depuis longtemps.

En effet, alors que Samuelle (Marianne Fortier) vivait une très mauvaise journée, entre la disparition de Florence (Marilou Forgues) et la découverte de l'aventure de son père (Benoît Gouin) avec Julie (Marilou Morin) qui a mené à la naissance d'un enfant, elle est tombée dans les bras du beau cowboy Ryan Cardinal (Olivier Renaud), qui la fait frémir depuis longtemps.

S'en est suivie une scène particulièrement torride, néanmoins filmée avec une certaine retenue.

La toile s'est emballée :

« Non mais c'est tu juste moi qui vois Ryan dans sa soupe 🤣❤️ »

« La scène du beau cowboy avec Sam. Depuis le temps qu’on attendait ça 🥰 »

« La scène entre Ryan et Sam. J’ai adoré cette scène remplie d’amour »

« C’est sûr que mon bout préféré c’est le moment entre Sam et Ryan son beau cowboy, ENFIN! 🙊🤠 »

« Moi! hier j'ai tout aimé comme les autres épisodes d'avant. C'est tellement une belle série qui fait du bien à regarder et qui me transporte ailleurs chaque semaine. Je souhaite de tout coeur que cette série ne meure pas. Merci! »

Le reste de l'épisode a donné droit à plusieurs moments marquants, alors que Florence a été retrouvée par Louis (Félix-Antoine Bénard), dans un état de psychose inquiétant. C'est alors qu'un secret a éclaté, soit le fait que Sophie (Mélanie Pilon) drogue sa fille pour la garder près d'elle. On comprend qu'il s'agit d'un syndrome de Münchhausen par procuration, ce qui sera pointé du doigt dans le prochain épisode.

Philippe (Benoît Gouin) a aussi découvert que c'est Rita (Joe Bocan) qui avait commandé l'assassinat de Michel (Stéphane Demers), sans doute pour se venger de la mort de son fils, des années plus tôt. D'abord déterminé à garder ce secret pour lui pour ne pas causer d'autres décès, Philippe se retrouve pris dans un étau, forcé de faire bien des choses qu'il ne veut pas par Michel et son fils qui le menacent de dévoiler son aventure avec Julie.

Cet épisode, franchement intéressant, a mis la table pour l'ultime épisode de la série, qui sera présenté le mercredi 2 décembre. C'est à ne pas manquer!

Pour le moment, nous n'avons aucune nouvelle concernant le renouvellement de la série, après des tentatives de la production pour garder cet univers en vie. Nous réserve-t-on une surprise pour la grande finale ou devra-t-on faire notre deuil de Saint-Aubertin pour de bon? Nous resterons à l'affût de toute nouvelle à ce sujet.