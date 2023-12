Cette populaire animatrice serait du spectacle Et c’est pas fini de Star Académie

Nous avons appris de sources fiables que la populaire animatrice de la première édition de Star Académie, Julie Snyder, sera du grand spectacle Et c'est pas fini!, prévu au Centre Bell et au Centre Vidéotron en janvier.

C'est une nouvelle qui nous réjouit et qui emballera aussi bien des fans de Star Académie!

Rappelons que Julie Snyder a animé les galas hebdomadaires entre 2003 et 2012. On s'imagine qu'elle aura le même rôle lors du spectacle des retrouvailles.

C'est le groupe Entourage qui est derrière cette impressionnante production qui célèbrera les 20 ans de la populaire téléréalité. Wilfred LeBouthillier, Marie-Élaine Thibert, Marie-Mai, Annie Villeneuve, François Babin, Jean-François Bastien, Martin Rouette, Maritza Bossé-Pelchat, Suzie Villeneuve, Émily Bégin, Dave Bourgeois, Élyse Robineault et Pascal Nguyen Deschênes fouleront les planches afin de célébrer cet anniversaire avec le public dans une mise en scène signée Joël Legendre.

Stéphane Mercier ne devait pas être de la partie initialement, mais il a changé d'idée en cours de route. Il expliquait sa décision ainsi à Tout le monde en parle : « Vu que je ne chante plus professionnellement, je vends des Volkswagen, je me suis dit : "bon... J'aime bien ma vie comme ça..." [...] Mais, je me suis remis à penser à tout ça. Il y avait le stress un peu, mais j'aimais mieux avoir le stress d'y aller que le regret de ne pas l'avoir fait. »

Devenue un véritable phénomène de société, l’émission a entre autres été suivie d’une grande tournée inoubliable et inégalée, qui a rempli 14 fois le Centre Bell et cumulé plus de 45 représentations, dont une en France!

Les artistes performeront les titres de l’album de cette édition (qui s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires), des chansons qui ont marqué les galas du dimanche, des coups de coeur musicaux du moment et certains des classiques de leur répertoire personnel.

Un petit oiseau nous dit que Marie-Mai pourrait bien interpréter « Chante », une pièce tirée de l'album de Star Académie que l'auteure-compositrice-interprète a très peu rechanté depuis 2003. On peut aussi s'attendre à entendre « Légende urbaine » d'Émily Bégin, « La quête » de Marie-Élaine Thibert . On s'imagine que la production ne pourra pas passer à côté de « La Ballade de Jean Batailleur » par Wilfred LeBouthillier, ainsi que « Un ange qui passe » d'Annie Villeneuve.

Star Académie - Et c’est pas fini sera présenté pour deux soirs seulement, le 12 janvier 2024 au Centre Bell (Montréal) et le 19 janvier 2024 au Centre Vidéotron (Québec). Il reste quelques bons billets au parterre et au niveau 300 (donc, haut) au Centre Bell, puis à Québec, il y a un peu plus de disponibilités, mais faites vite, les billets s'écoulent à une vitesse impressionnante!