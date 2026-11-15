Cette populaire animatrice sera invitée à En direct de l'univers la semaine prochaine

Ce n'est (presque) plus un secret : le passage de Fred Pellerin à En direct de l'univers était plus qu'attendu. À vrai dire, avec son tracé unique et sa créativité débordante, il aurait été surprenant que l'univers du célèbre conteur ne soit pas à la hauteur des attentes du public.

La semaine prochaine, ce sera au tour d'une autre personnalité québécoise très appréciée de nous révéler les chansons qui bercent sa vie, l'animatrice Marie-Josée Gauvin. En juin dernier, certains s'en souviendront, France Beaudoin était débarquée à l'improviste dans les studios d'enregistrement du Pop Pop Balado pour l'inviter à venir clore la demi-saison du variété musical.

L'heure est enfin venue : la porte-parole de la pop s'apprête à recevoir son univers! Parmi les invités qui pourraient surprendre Marie-Josée samedi prochain, il est évident que son grand ami Maxime Roberge sera de la partie. Au micro du balado, celui-ci a promis à sa best qu'il était prêt à descendre du plafond habillé de plumes sur « Like a Prayer » de Madonna, avec une chorale gospel... rien de moins!

Le conjoint de Marie-Josée, Yannick Cuerrier, qui est notamment directeur photo, sera inévitablement de la partie pour chanter la pomme à sa douce moitié. Leur fille Joséphine pourrait causer la surprise en chantant pour sa maman, dans un segment qu'on devine d'ores et déjà très touchant.

Au fil des ans, Marie-Josée a collaboré avec de nombreuses personnalités connues, et celles-ci pourraient débarquer au rythme des hits de Marie-Josée, comme Patrice Bélanger et Pierre-François Legendre pour La gang du matin ou encore Rachid Badouri et Marie-Mai pour la défunte compétition Quel talent. Chose certaine, ça ne sera pas plate et pour rien au monde nous ne voudrions rater cette proposition télé!

Comme annoncé précédemment, cet épisode constituera d'ailleurs le dernier avant la pause des Fêtes. Il nous faudra ensuite être patients, pour le retour de l'émission en janvier 2027.

C'est un rendez-vous le 21 novembre prochain, à compter de 19 h à Radio-Canada!