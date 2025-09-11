Accueil
Cette participante marquante de Big Brother Célébrités débarque dans The Traitors Canada

Elle va être parfaite pour ce jeu!

The Traitors
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi, nous apprenions l'identité des personnalités qui seront les invités de Karine Vanasse dans The Traitors Canada cette année.

Parmi elles, on retrouve Coco Belliveau, une joueuse vétérane de Big Brother Célébrités au Québec.

Précisons que Coco est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle a été diplômée de l'École nationale de l'humour en 2016.

Ce n'est pas la première fois que The Traitors Canada recrute au Québec. L'an dernier, l'humoriste Tranna Wintour avait participé à la téléréalité.

Parmi les autres personnalités connues qui tâcheront de trouver les traîtres cet automne, on note Kitten Kaboodle de Canada's Drag Race, Kevin de Big Brother Canada, le chorégraphe Hollywood Jade, Kara de Real Housewives of Toronto, Omar de Survivor ainsi que Dom de Perfect Match sur Netflix.

Ne manquez pas cette nouvelle saison de The Traitors Canada dès le 21 octobre sur CTV et le lendemain sur Crave.

Informations complémentaires

