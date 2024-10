Cette nouveauté à Révolution risque de pimenter la compétition

Après 5 saisons toutes plus mémorables les unes que les autres, dans lesquelles des danseurs à l'incontestable talent sont devenus des étoiles de la scène dansée du Québec, la compétition Révolution est revenue cet automne avec une cuvée digne de ce nom. Pour l'occasion, quelques changements ont été faits au programme habituel. Ce sera une fois de plus le cas ce dimanche, avec l'arrivée d'une toute nouvelle étape : le défi des maîtres.

À la fin du tout dernier face-à-face survenu dimanche dernier, il restait 21 danseurs encore dans la compétition pour remporter les 100 000$. Tout porte donc à croire que cette étape inédite s'échelonnera sur 3 épisodes consécutifs, où à chaque fois, 7 danseurs devront prouver qu'ils méritent de rester sur la scène de Révolution. Ce dimanche, c'est l'interprétation qui primera sur tout le reste lors des performances, alors que Lydia Bouchard, Mel Charlot et Jean-Marc Généreux jugeront l'aspect scénique et l'histoire racontée par les artistes. Le candidat ayant obtenu la moyenne la plus élevée accédera directement à la ronde des finales.

Puis, les 6 autres en danger d'élimination devront exécuter une seconde chorégraphie, en guise d'affrontement de la dernière chance. Au terme de la soirée, les maîtres ayant délibéré sur la note à attribuer, 3 danseurs seront retranchés de la compétition. Des adieux déchirants sont donc à prévoir, alors que plusieurs coups de coeur risquent de quitter l'aventure. Il faudra être au rendez-vous ce dimanche pour ne rien rater!

Notons que lors des face-à-face, des aspirants danseurs ont été introduits dans la compétition, ne manquant pas de semer le désarroi parmi les téléspectateurs, qui préféraient la formule des précédentes saisons. Les détails dans cet article.

Rappelons que la semaine dernière, un danseur très apprécié du public s'est blessé sur la scène et a dû quitter la compétition, dans un segment aussi inspirant que crève-coeur. On a abordé le sujet ici.

L'émission Révolution est diffusée le dimanche à 19 h 30, sur les ondes de TVA.