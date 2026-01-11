Cette joueuse cause la surprise totale en participant à Big Brother Célébrités pour la 2e fois

C'est ce dimanche soir que la production de Big Brother Célébrités donnait le coup d'envoi à la 6e saison de la populaire téléréalité. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les 16 nouvelles personnalités connues à faire leur entrée dans l'aventure.

Et dès les premiers instants, nous avons eu le ton, alors que les premières clés de la saison ont été délivrées. Quelle proportion prendra cette grande nouveauté, qui promet de diversifier le jeu comme jamais? 11 semaines de challenges, de surprises et de rebondissements, voilà le programme qui nous attend pour la prochaine saison!

Si les 15 célébrités dévoilées promettent effectivement de nous en mettre plein la vue, avec des alliances et des trahisons à tout rompre, la plus grande surprise de la soirée concerne l'identité de cette fameuse 16e personnalité connue.

En effet, la production a révélé que Mona de Grenoble ferait son retour dans la maison de Big Brother Célébrités, pour une 2e fois! Grande gagnante de la 3e saison de l'émission, la populaire artiste avait dû faire la main-basse sur la saison des champions vs recrues, l'an dernier. Voilà l'occasion de se reprendre et de, peut-être espérer remporter de nouveau le jeu! Un retour pour le moins inattendu! Reste maintenant à savoir comment les autres célébrités réagiront-elles à cette nouvelle.

Quelques minutes avant de faire son entrée dans la maison, Mona de Grenoble a reçu un privilège inouï de la part de Marie-Mai : une clé donnant accès au coup d'État, une récompense qui lui permettra de renverser le pouvoir en prenant le contrôle du patronat. Toutefois, en acceptant, Mona perd l'opportunité de remporter le patronat, pendant toute la durée du jeu.

Ça part fort!

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 18 h 30, sur Noovo, puis du lundi au jeudi à 19 h 30.