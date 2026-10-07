Cette histoire québécoise aurait-elle inspirée ce cas choquant dans STAT?

Depuis la semaine dernière dans STAT, nous suivons l'histoire de Charlotte (Léa-Kim Lafrance-Leroux), une jeune femme mineure, qui se présente à l'urgence avec ses parents en raison de symptômes grippaux qui ne guérissent pas. Manu (Suzanne Clément) et son équipe découvrent alors avec surprise que la patiente est atteinte du VIH.

Lorsque Charlotte apprend la nouvelle, elle se précipite chez Tom (Hugolin Jodoin-Michaud), son amant et professeur de piano, pour lui annoncer la nouvelle. Celui-ci lui promet d'aller se faire tester. Plus tard, nous apprendrons que ce dernier savait qu'il était infecté, mais n'avait pas cru bon d'en informer sa partenaire. Qui plus est, Charlotte ne semble pas être la seule compagne du Tom...

Plusieurs cas d'hommes se sachant contaminés au VIH et qui décident de ne pas mettre en garde leurs partenaires sexuelles ont été répertoriés dans le monde.

Au Québec, l'une des histoires les plus célèbres en ce sens est celle d'Alfredo José, un danseur nu au bar Bugs à Québec, qui, après huit ans de procédures judiciaires, a été condamné, en 2024, à sept ans de pénitencier pour avoir transmis le VIH à deux femmes. Bien qu'il savait qu'il était infecté, jamais il n'a informé ses partenaires, continuant d'avoir des relations sexuelles non-protégées avec elles. Les femmes rapportent que l'accusé avait des plaques sur le corps, mais il affirmait qu'il s'agissait d'un problème de peau. Le juge au dossier a précisé lors de sa condamnation que le prévenu n'acceptait pas « véritablement la responsabilité de ses actes ». Apprenez-en plus sur cette histoire ici.

Notons que la Cour suprême du Canada a établi qu'une personne vivant avec le VIH a l'obligation légale de divulguer son statut à son partenaire sexuel s'il existe une possibilité réaliste de transmission du virus.

Dans la fiction, le personnage de Tom est épouvantable puisqu'en plus de ne pas avoir divulgué sa maladie, il entretient une relation avec une mineure. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs voient là un lien à établir entre les deux populaires séries quotidiennes. Même si on sait une telle chose impossible, ce serait certainement un fantasme de téléspectateur de voir une intrigue débuter à Saint-Vincent et se conclure en cour avec Me Macdonald.

Nous en apprendrons davantage sur l'histoire choquante de Tom et Charlotte dans le prochain épisode de STAT, mardi prochain, à 20 h. À noter que l'épisode est déjà disponible sur l'EXTRA d'ICI.Tou.tv.