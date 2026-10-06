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Cette grande comédienne arrive dans un rôle dérangeant dans Sur le fil

Elle incarne la mère de Nathalie.

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors que la série Sur le fil faisait relâche ce lundi, pour la soirée électorale provinciale, les abonné.e.s de l'Extra ont eu droit à un épisode en primeur, dans lequel ontfait la rencontre de deux nouveaux personnages pour le moins particuliers.

L'un d'eux est la mère de Nathalie (Céline Bonnier), Ginette, que nous rencontrons au détour d'une réunion de fête qui tourne mal.

On comprend dès lors que Nathalie et sa soeur Sylvie (Sandrine Bisson) ont eu une enfance difficile, loin d'être dans la ouate.

Dans le rôle de Ginette, on retrouve l'excellente comédienne Sophie Clément (voir sa photo ici), qui roule sa bosse dans le milieu artistique depuis les années 60. Nous pouvons aussi la voir cette saison dans Bienvenue à Kingston-Falls.

Dans Sur le fil, la comédienne se métamorphose en perdant son lustre, pour interpréter une femme acariâtre, qui a elle aussi une dépendance. Sa première intervention frappera certainement les esprits. Les dernières minutes de l'épisode, avec elle, marqueront un tournant dans la série.

Voyez une première photo ci-dessous.

C'est à ne pas manquer dans Sur le fil, dont la diffusion reprendra lundi prochain à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.

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Sophie Clément

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