Cette fantastique série québécoise s'illustre à l'international

Belle nouvelle pour l'une de nos créations québécoises, alors que la série Échouées a été a été sélectionnée aux Seriesly Berlin PREMIERES 2026.

Ainsi, dans le cadre du festival, les cinq premiers épisodes de la série, sous-titrés en anglais, seront présentés devant public à Berlin, une manière formidable de faire rayonner cette création à l'international.

Ici au Québec, la série Échouées n'a peut-être pas reçu suffisamment de lumière, considérant la qualité de l'oeuvre qui a fait battre notre coeur. Elle a été diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

On y retrouve Ariane, influenceuse « body positive », qui se retrouve au centre d'une controverse pour avoir tenu des propos grossophobes. Elle prend la fuite et réapparaît auprès de sa cousine Marie-Josée et de son ancienne amie Nora. Les trois femmes se voient forcées de replonger dans leur passé où se cachent de profondes blessures. Parviendront-elles à s'accrocher à ce qui les unit pour se sauver du naufrage?

Cette création produite par Amalga, qui aborde avec beaucoup de nuances la diversité corporelle, est écrite par Manal Drissi et Gabrielle Lisa Collard, et mise en image par la réalisatrice Marilyn Cooke.

Les comédiennes Fabiola N. Aladin, Ariel Charest et Katia Lévesque offrent des performances d'une grande beauté, à la fois justes et bouleversantes. Nous avons été particulièrement marqués par le jeu de Katia Lévesque, dont le personnage développe une romance secrète avec un homme bon, joué par Stéphane Gagnon.

Nous nous réjouissons que le public à l'international puisse découvrir ce petit bijou de série!

Si vous ne l'avez pas vue encore, la série Échouées est disponible pour visionnement en rafale sur telequebec.tv.