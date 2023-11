Cette émission spéciale récompensera des gestes héroïques et inspirants

Vendredi 8 décembre à 20 h, dix personnalités très appréciées du jeune public se retrouveront à l'écran pour la 7e édition de la soirée Mammouth, à Télé-Québec.

Avec Anas Hassouna, Chloée Deblois, Claudia Bouvette, Éléonore Lagacé, Étienne Galloy, Félix-Antoine Tremblay, Irdens Exantus, Mégan Brouillard, Schelby Jean-Baptiste et Tom-Éliot Girard, la revue de l’année présentera des sketchs et chansons, parfois éclectiques, tantôt humoristiques, mais surtout, émouvants. La mission de Mammouth est simple, c'est de donner la parole aux adolescents et de mettre en lumière les thèmes qui les préoccupent.

« Ça va être iconique », s'exclame Chloée Deblois avant de renchérir : « On va toucher des sujets qui vont plus loin encore, on ne va pas avoir peur de parler de tabous avec les jeunes, parce qu'on se rend compte en les rencontrant qu'ils sont ouverts d'esprit et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont vraiment de l'écoute », explique l'humoriste et chanteuse qui s'est fait découvrir sur les médias sociaux.

Ces derniers mois, les animateurs se sont entretenus avec des élèves de 13 à 17 ans, à la recherche des actions les plus inspirantes à leurs yeux dans l'actualité. Le gala récompensera ainsi des conduites bienveillantes autour de la province. Médecins, personnalités, politiciens, jeunes, athlètes... Aucune catégorie n'est mise de côté, tant que l'impact est positif et fait avancer la société. Parmi les finalistes se trouvent tant des gestes éducatifs que d'autres, plus culturels ou héroïques.

Voici quelques-unes des nominations

Représenter fièrement ses identités culturelles par l’art et les médias numériques | Aïcha Bastien N’Diaye

Sortir de l’ombre afin d’inciter d’autres victimes d’agressions sexuelles à porter plainte | Catherine Fournier

Assurer, à 23 ans, la sécurité des citoyens et citoyennes de sa ville lors des feux de forêt | Isabelle Lessard

Galvaniser et émouvoir son public, tout en faisant face à la maladie | Karl Tremblay

Démystifier la santé sexuelle grâce à ses réseaux sociaux | Michelle Houde, MD colorée

Revendiquer une éducation à l’image des peuples autochtones | Audrey-Lise Rock-Hervieux

Voyez la liste complète des nommé.e.s sur le site de Mammouth.

Les jeunes étaient ensuite appelés à voter, jusqu'au 15 octobre dernier, et pouvaient visionner (ou revisionner) les conférences Mammouth des années précédentes en ligne, ainsi que les capsules hebdomadaires, en attendant le gala qui célébrera les cinq actions les plus populaires parmi les 15 choix.

Ces sketchs, entrevues, portraits et prestations dans les courtes vidéos peuvent d'ailleurs nous donner un avant-goût de la soirée du 8 décembre prochain, et chose certaine, ça s'annonce hilarant. On peut apercevoir, en couverture de la page web, un extrait qui met bien la table pour la revue : En vedette, pour faire écho du manque d'enseignants criants, des invités spéciaux, soit les personnages de Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) de STAT et le célèbre costume de caméléon de Chanteurs masqués, qui remplacent le prof à tour de rôle.

C'est avec un sketch aux décors impressionnant (voyez-le ici), nous plongeant dans le fameux combat Barbie VS Oppenheimer, que les dix personnalités nous conviaient à entrer dans leur univers. Nous avons eu la chance de visiter le plateau de tournage lors de leur dernière journée et un autre clin d'œil à Barbie se glissera dans la scène d'ouverture, qu'ils filmaient cette journée-là. Découvrez un extrait vidéo exclusif ci-bas.

Tom-Éliot, qui signe sa deuxième année comme animateur, mais sa quatrième auprès de l'équipe Mammouth, nous explique son ressenti : « Il y a quelque chose qui m'habite vraiment fort dans le jeunesse et c'est arrivé dans ma vie par surprise. Je ne m'attendais pas à animer, mais ça s'est enchaîné. En écoutant ce qu'ils ont à dire et en m'assurant que leurs voix soient portées et entendues, je porte ça tous les jours. Je pense qu'ils sont très conscients de ce qui se passe. Mais il y a aussi un travail d'éducation, de sensibilisation, de discussions, de façons de leur parler comme des adultes. C'est une drôle de journée de terminer ça. C'est un projet très proche de mon cœur, dans lequel je suis vraiment investi. »

Avec une équipe dotée d'une aussi grande passion, l'édition s'annonce captivante!