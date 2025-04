Cette émission qui a eu 11 saisons à TVA fait un retour

Jeudi, TVA annonçait le retour d'une populaire émission, soit LOL :-), maintenant rebaptisée LOL Juste pour rire, pour une 12e saison.

La dernière version de la précédente mouture avait été diffusée en 2021.

Si Antoine Vézina et Cathleen Rouleau reprennent leur place de choix au sein de la distribution, de nouveaux visages s'ajoutent au générique, dont Emi Chicoine, Fayolle Jean Jr, Monika Pilon et Louis Carrière.

Réal Bossé, qui a été le visage principal de la série pendant très longtemps, ne sera pas de retour.

On nous promet que la série sera dotée de sketchs plus rythmés que jamais, soutenus par une panoplie d’effets spéciaux déjantés, pensés pour faire voyager et rire les téléspectateurs.

LOL Juste pour rire arrivera en ondes en 2026.

Rappelons que LOL n'apparaissait pas uniquement sur nos écrans québécois. Comme la série à sketchs ne présentait aucun dialogue, elle a été diffusée dans plus de 130 pays.

LOL :-) a été créé en 2010 par Pierre Paquin, Denis Savard et Daniel Michaud.