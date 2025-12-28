Cette émission pimentée de Marc-André Grondin fait bientôt le saut à TVA : voici quand

L'émission la plus caliente des plateformes numériques s'apprête très bientôt à faire le saut à TVA, dans le but d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. En effet, Hot Ones Québec, qui fait fureur sur illico+ depuis 2 saisons déjà, prépare activement son arrivée sur la chaîne chouchou des Québécois.

Dès le 7 janvier prochain à 21 h 30, la première saison de l'émission pimentée, qui compte 13 épisodes, sera diffusée. Nous aurons donc droit à un épisode par semaine, tout l'hiver. De quoi réchauffer nos coeurs engourdis par le froid!

D'ailleurs, les invités qui participeront à ce jeu plus inusité que nature sont de taille. De Pier-Luc Funk à Valérie Plante, en passant par Sarah-Jeanne Labrosse et Justin Trudeau, sans oublier Christine Morency et Stéphane Rousseau, les convives tenteront à tour de rôle de résister aux questions enflammées.

Marc-André Grondin, qui est comme un poisson dans l'eau à l'animation de l'émission, a rapidement su trouver ses repères, lui qui détient toute la répartie nécessaire pour mener à bien un tel navire.

Pour ceux n'étant pas tout à fait familiers avec le concept de Hot Ones Québec, il s'agit en réalité d'une adaptation télévisée d'une émission où une personnalité connue par épisode doit ingérer une dizaine d'ailes de poulet, tout en répondant à des questions douces à difficiles. Le hic? Les ailes sont de plus en plus épicées, ce qui rend la tâche de les manger beaucoup plus ardue! Somme toute, ce pur divertissement nous enchante au plus haut point.

Si pour l'heure, la 2e saison est accessible sur illico+ depuis le 9 octobre dernier, nous ignorons encore à l'heure actuelle si la production compte aller de l'avant avec une 3e édition remplie de surprises. Si tel était effectivement le cas, quels artistes aimeriez-vous voir se prêter au jeu?

Rendez-vous le 7 janvier prochain à 21 h 30 à TVA pour le premier épisode de la première saison.