Cette critique concernant La voix refait surface

Au terme de l'épisode de dimanche de La voix, les auditions à l'aveugle se sont terminées, alors que les quatre coachs ont complété leur équipe respective pour la suite de la compétition musicale.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se réjouissaient évidemment du talent que nous apporte cette nouvelle saison, mais un autre commentaire revenait régulièrement. Et ce n'est pas nouveau de cette année!

De plus en plus de téléspectateurs critiquent le fait qu'il y a très peu de performances en français dans l'émission. En effet, depuis le début de la saison, ce sont majoritairement des performances en anglais qui nous sont présentées.

On pourrait penser que ceux et celles qui reviennent continuellement avec ce commentaire n'apportent pas beaucoup d'eau au moulin, mais c'est plutôt le contraire... Ils dénotent un désir de représentation qui se fait plus que jamais criant en ce moment.

Dans le contexte actuel où la culture québécoise se fragilise de plus en plus, ne serait-il pas pertinent d'ajouter un règlement voulant que les performances doivent se faire en français? Après tout, nous sommes au Québec, c'est notre langue et La voix s'avère la parfaite tribune pour faire briller ces deux aspects de notre belle province. Miser sur nos spécificités, nos talents d'ici et notre langue semble en effet une solution simple, sensée, qui ne déplairait à personne. Après tout, La voix met en vedette quatre coachs qui font leur carrière en chantant uniquement en français.

Ce dimanche, un candidat a d'ailleurs particulièrement attiré l'attention et le choix de sa chanson n'est pas inconnu au buzz qui l'entoure.

Dans un hommage à son grand-père qui lui a fait découvrir la musique, Émile Dubois, 20 ans, a interprété « Amsterdam » de Jacques Brel avec une voix puissante et un aplomb difficile à égaler. Puisque la plupart des équipes étaient déjà complètes à ce moment, Émile n'a malheureusement pas eu l'embarras du choix, mais il rejoint l'équipe de la coach Roxane Bruneau, qui s'en trouvait très heureuse. On peut la comprendre!

Sur les réseaux sociaux, les commentaires à son endroit ont afflué, saluant sa performance grandiose à un si jeune âge :

« C'est le lingot d'or de l'équipe de Roxanne, woowww!! C'est incroyable ca voix semble tout droit sortie du vécu d'une personne de 90 ans ou + .. pourtant il est si jeune! 😍👌 »

« Les seuls mots qui me viennent à ́l'esprit sont ; Les derniers seront les premiers.....C’était magnifique, tu étais magnifique et ton grand-père est magnifique »

« C’était la plus belle audition de la saison. Je pense qu’il va manquer ses séries de fin de saison 🏒 😉 WOW !!!!!! »

« Oufff.. incroyable. On ne dirait pas que cette voix sort de son corps! C'est fou! Il a toute qu'une voix! Touchant! J'adore les vieilles chansons moi aussi... C'est ce que je préfère chanter!! ❤️❤️ TeamNostalgique! Il va aller loin c'est clair! »

« Il vient de casser la baraque ! ❤️ »

« WoW !! 🤩 j’attendais LA voix, je viens de l’entendre !! 👏🏻 🔥 »

Au-delà du talent impressionnant de ce candidat, le fait qu'il ait chanté en français, une chanson datant de 1964 qui plus est, lui a peut-être donné un ascendant sur ses compétiteurs. Celui-ci pourrait d'ailleurs continuer de briller dans la compétition s'il poursuit sur cette avenue dans les prochains épisodes.

À compter de dimanche, les duels s'enclenchent. C'et à ne pas manquer à TVA à compter de 19 h 30.